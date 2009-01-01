Защищают не Порошенко, Авакова или Турчинова. Журналист о настроениях украинских военных на Донбассе

Морально-психологическое состояние людей на фронте благоприятным для власти не назовешь, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

не могут смириться с тем, что ни во власти, ни в государственном аппарате страны, ни в экономике не происходит особых сдвигов.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"До 2016 года включительно я бывал на передовой, и довольно часто. Однако в течение этого года я там не бываю по определенным причинам. Поэтому мне довольно трудно судить о последних изменениях настроений среди личного состава частей и подразделений ВСУ, которые участвуют в АТО. Что видел и слышал сам, то изложил в "Диалогах с нулей", — говорит автор книги.

"По оценке действий власти, ее шагов и даже слов, то, безусловно, ее можно назвать неоднозначной. Быстрые изменения в стране, в частности, в армии, подавляющим числом бойцов на передовой оцениваются исключительно субъективно с высоты их положения в данный момент, с точки зрения пребывания в рядах армии. Конечно, позитива в оценке нынешней власти немного, как и морально-психологическое состояние людей на фронте особенно благоприятным для власти не назовешь", — считает военный эксперт.

"Военные, как и подавляющее большинство наших граждан, не могут смириться с тем, что ни во власти, ни в государственном аппарате страны, ни в экономике, ни в целом в процессе социально-экономического развития страны особых сдвигов и изменений не происходит. Те же лица, те же "схемы", структуры и даже та же продажность и коррупционность чиновничье-бюрократического аппарата и судебно-правовой системы страны, которые призваны не только выполнять функции государства и защищать закон и порядок в стране, но и стимулировать всестороннее развитие страны", — продолжает координатор "Информсопротивления".

"Вместо этого страну сотрясают скандалы, связанные с коррупцией, "войной" между ветвями власти, разборками между олигархами и другими "прелестями". Украинский военнослужащий — такой же гражданин страны, как и остальные его сограждане. Что он должен думать по этому поводу?" — задал риторический вопрос журналист.

"Конечно, мысли у него по этому поводу невеселые. Однако уверяю, подавляющее большинство наших воинов на передовой и вообще в армии воюют и служат не по каким-то материальным или финансовым соображениям (хотя, конечно, и не без этого), а потому, что обладают чувством патриотизма и питают надежды на лучшее будущее. Иначе они просто бы не воевали и не служили, то есть не защищали бы эту страну". считает военный эксперт.

"Поверьте, наши воины защищают не Порошенко, Авакова или Турчинова — они защищают Украину. Именно так думает большинство наших военнослужащих", — резюмировал Машовец.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, зачем Кремлю активизация боевых действий на Донбассе.

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