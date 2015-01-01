Защита национальных интересов. Почему Россия поддерживает боевиков на Донбассе

Москва опасается вступления Украины в НАТО, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

Российское руководство упорно продолжает, несмотря на удары по ее экономике и имиджу, потому что считает, что таким образом защищает свои национальные интересы.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".

"Вполне понятно, что Россия не согласна с новым геополитическим разделом мира, в соответствии с которым Украина перешла из зоны влияния России в зону влияния западных стран", — говорит экономический эксперт.

Кроме того, по его мнению, Россия опасается вступления Украины в НАТО, размещения на нашей территории западных военных баз и ракет, нацеленных на Москву.

"До тех пор, пока Украина нестабильна, и на Донбассе ведутся военные действия, Украина не может рассчитывать на членство в НАТО. То есть, российское руководство считает, что оно защищает национальные интересы своего государства", — подытожил Виктор Суслов.

Напомним, ранее экономист объяснил, почему санкции против России болезненны для самого Запада.

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