Защита Саакашвили обжаловала запрет политику на въезд в Украину

Адвокаты полагают, что это постановление нарушает права, гарантируемые Европейской конвенцией по правам человека.

Саакашвили судится за право вернуться в Украину. Vesti.ru

Защита бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили подала иск в суд с просьбой отменить решение украинских властей о запрете ему въезжать в Украину до 13 февраля 2021 года

Как заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, иск был подан во Львовский окружной административный суд. "Мы просим суд признать противоправным и отменить постановление о запрете выезда на территорию Украины М.Н. Саакашвили от 13 февраля 2018 года", — цитирует его Интерфакс-Украина.

Адвокаты полагают, что это постановление нарушает права, гарантируемые Европейской конвенцией по правам человека.

Ранее Саакашвили рассказал, как и когда он намерен вернуться в Украину. По его словам, он не будет прорывать колючую проволоку.

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