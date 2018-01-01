Защита Саакашвили обжаловала запрет политику на въезд в Украину

Адвокаты полагают, что это постановление нарушает права, гарантируемые Европейской конвенцией по правам человека.
Как заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, иск был подан во Львовский окружной административный суд. "Мы просим суд признать противоправным и отменить постановление о запрете выезда на территорию Украины М.Н. Саакашвили от 13 февраля 2018 года", — цитирует его Интерфакс-Украина.
Адвокаты полагают, что это постановление нарушает права, гарантируемые Европейской конвенцией по правам человека.
Ранее Саакашвили рассказал, как и когда он намерен вернуться в Украину. По его словам, он не будет прорывать колючую проволоку.
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