Заслуженное наказание преступников. Генерал рассказал, почему были уничтожены "Гиви" и "Моторола"

Одиозные преступники лично уничтожали, расстреливали и пытали наших военнопленных, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

Уничтожение ярких медийно раскрученных персонажей, а заодно и одиозных полевых командиров ДНР —— это заслуженное наказание для главарей банд "Сомали" и "Спарта".

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Такая практика ведения войн, в том числе локальных и гибридных, исторически не является новой. Есть военный прагматичный подход, связанный с тем, что, лишая руководителей подразделений, отрядов, частей, подрывается эффективность управления, а, значит, и эффективность ведения боевых действий", — говорит военный эксперт.

"Вопрос не столько в том, что уничтожаются в первую очередь медийно раскрученные лидеры боевиков, а в том, что это одиозные государственные преступники Украины, которые своими подразделениями и лично уничтожали, расстреливали, пытали наших военнопленных, волонтеров, граждан нашего государства", — напомнил генерал-лейтенант.

"И за это они понесли заслуженное наказание", — резюмировал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, почему уничтожение "Гиви" и "Моторолы" ударило по "российским отпускникам".

Больше читайте на "Главреде": "Игорь Романенко: Украина — единственное, что отделяет агрессивную Россию от демократического Запада".