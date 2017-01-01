"Засунуть в ж**у". Дипломат объяснил, что делать с предложением Путина по технике из Крыма

В добродетель или добрую волю главы Кремля любой "умный человек верить не будет", считает Богдан Яременко.

Дипломат объяснил, что делать с предложением Путина Reuters

Не стоит верить в добрую волю президента России Владимира Путина, который внезапно предложил вернуть Украине технику с аннексированного Крыма

"Согласен с нашим МИД — "предложение" Путина по возвращению кораблей и других систем вооружения ВМСУ — вещь комплексная и требует серьезного обдумывания. Единственное, что я бы не говорил, что "Украина изучает предложения Путина", — написал директор Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в добродетель или добрую волю главы Кремля любой "умный человек верить не будет".

"Предложения Путина — это беременность Кабаевой. А если Россия хочет что-то передать Украине, то пишет письмо или дипломатическую ноту. Тогда у нас появляется, что изучать", — пояснил дипломат.

По его мнению, МИД Украины правильно сделало, что не спешит отвечать Путину на его подозрительное предложение.

"Чувство достоинства украинских патриотов таки диктует необходимость любое предложение Путина вернуть ему же и засунуть ему же в его ж**у", — подытожил Яременко.

Напомним, ранее в Украине резко ответили на "корабельную" подачку Путина.