Завершение цикла реформ. Какие ключевые задачи будут стоять перед Радой

2018 год может принести новые реалии, в которых часть политикума будет не готова жить, говорит Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько Главред

Стартовавшая сегодня, 5 сентября, работабудет связана с несколькими параллельными взаимосвязанными процессами, каждый из которых будет влиять друг на друга.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду".

"Для коалиции и правительства важной задачей станет завершение цикла реформ: пенсионной, образовательной и системы здравоохранения, плюс — электронная отчетность и стандартизация. Это те пять реформ, о которых заявил премьер. И это наиболее примиряющие реформы. Также глава Верховной Рады говорил о будущем переформатировании деятельности парламента, а это тоже реформа, а также о судебной реформе", — напомнил политический эксперт.

По его словам, на все это накладываются несколько дополнительных процессов: "В первую очередь — стратегическое планирование президентской кампании. В ходе довольно острых дискуссий вокруг реформ начинает поляризоваться само политическое поле. По сути, политические игроки начинают группироваться вокруг потенциальных финалистов во втором туре президентской кампании".

"Ведь второй тур гарантирует дальнейшее прохождение в парламент, как минимум, второй или третьей по мощности политической силы, которая может быть или союзником победителя, или оппонентом, полюсом формирования силы, возможно, даже полюсом формирования большинства", — предположил политолог.

Он заметил, что в украинской истории так бывало, что президентом становился один кандидат, но большинство в Раде формировал антипрезидентский центр. Поэтому ставка будет делаться на это, поскольку у нас парламентско-президентская республика.

"Вряд ли можно сказать, что это "игра в долгую", но, по крайней мере, это может изменить стратегические балансы в управлении государством. При этом речь не идет о том, что это будет способно изменить внешнеполитический вектор, поскольку на сегодняшний день нет альтернативы евроинтеграции и вступлению Украины в НАТО. Но различные более мягкие модели и попытка подорвать этот курс, безусловно, будут", — считает эксперт.

"Все это накладывается еще на один процесс — завершение формирования объединенных территориальных общин. Поэтому, по сути, начинается своеобразная игра на адаптацию жизни к новым условиям. Если действительно будут проведены образовательная, пенсионная, медицинская реформы, то 2018 год принесет новые реалии, в которых часть политикума жить не готова", — подытожил Владимир Цибулько.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что осенью будут поданы очередные представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с народных депутатов.