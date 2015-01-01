Сегодня Порошенко представит нового губернатора Одесской области

Президент планирует провести совещание, в котором примут участие главы четырех ОГА.

Петр Порошенко УНИАН

В четверг, 12 января, президентпоедет в Одесскую область и посетит ее главный город — Одессу.

Об этом говорится на сайте Одесской областной государственно администрации (ОГА).

По данным Укринформа, который ссылается на руководителя пресс-службы ведомства, там глава страны представит нового председателя облгосадминистрации — Максима Степанова.

"Также пройдет совещание с участием руководителей областных госадминистраций четырех южных областей — Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской", — говорится в статье.

Напомним, в ноябре 2016-го Михеил Саакашвили заявил, что подает в отставку с поста главы Одесской ОГА, губернатора временно заменяла его заместительница — Соломия Бобровская. В декабре Кабмин назначил на должность губернатора Максима Степанова.

Максим Степанов с 2008 по 2010 год работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации, а с 2011-го возглавлял госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина".