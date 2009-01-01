Земан объяснил, почему не будет извиняться за возмутительные слова о захваченном Крыме

Президент Чехии утверждает, что, говоря о полуострове, высказывал свое личное мнение.

Милош Земан Reuters

Президент Чехиизаявил, что не будет извиняться за, поскольку не приносит извинения за свои личные взгляды.

Об этом он рассказал в интервью частному чешскому телеканалу Barrandov, пишет "Радио Свобода".

По словам главы страны, извинения можно было бы требовать, если бы речь не шла о его личном взгляде.

"Я про это уже говорил публично, что речь идет о моем личном взгляд. Не извиняюсь за свои личные взгляды", — утверждает политик.

Напомним, 10 октября во время выступления на сессии ПАСЕ Милош Земан предложил Украине договориться с РФ о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым.

Украинское государство возмутило его заявление. Позже премьер Чехии Богуслав Соботка сказал, что предложение президента контрастирует с внешней политикой правительства страны.