Жди обострения на Светлодарской дуге: в Дебальцево пригнали 300 "штыков" из РФ

В Дебальцево прибыли 200 наемников и рота кадровых военных из РФ.

Российские военные, илюстрация specnaz.ru

После того, как на Светлодарской дуге силы АТО ответным огнем, террористы продолжали нагнетать обстановку в районе оккупированного Дебальцево.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, 2 марта на Светлодарской дуге в тёмное время суток и днём оккупанты активно использовали бронемашины (фиксировались две БМП-1 и одна БМП-2, которые, маневрируя на участке от Калиновки до Рассадок, обстреливали передовые позиции ВСУ). Кроме того, тут же противник активно использовал не менее двух мобильных ЗУ-23-2.

Кроме того, в Дебальцево на усиление прибыли 200 наемников из РФ, а также мотострелковая рота кадровых военнослужащих ВС России (около 100 человек. — Ред.), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что на левом фланге Светлодарской дуги (от Троицкого до Рассадок) отмечено появление разведподразделений по 20-25 человек спецназа ГРУ ГШ ВС РФ, разбитых на группы по 5-6 человек.