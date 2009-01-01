Жебривский назвал главную цель Путина на Донбассе

Губернатор прокомментировал обстрелы боевиками Донецкой фильтровальной станции.

Павел Жебривский nv.ua

Главная цель президента России Владимира Путина — наделать как можно больше хаоса на Донбассе.

Об этом написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

Так губернатор прокомментировал обстрелы боевиками Донецкой фильтровальной станции, которая поставляет воду на Авдеевку и окружающие населенные пункты, а также на Донецк и Ясиноватую.

"Никаких иллюзий нету, московиты одинаково ненавидят наших людей по обе стороны линии разграничения. Им глубоко безразлично, что без питьевой воды остаются также и жители Донецка. Недогитлеру Путину нужно сделать здесь как можно больше хаоса. Как в Алеппо. Это и есть его настоящая цель", — написал Жебривский.

"Прицельные обстрелы продолжаются уже несколько дней. Рашисты поняли, что Авдеевка им не по зубам, и решили ударить по водоснабжению города. 8 снарядов разорвалось на территории предприятия. Повреждены склад хлора, продуктопровод, резервуары чистой воды, фильтры, нанесен немалый ущерб производственным зданиям. К счастью никто из рабочих не пострадал", — добавил он.

Жебривский также отметил, что сейчас станция остановлена и принимается решение об эвакуации рабочих.

Напомним, Авдеевка снова осталась без воды из-за разрушений на Донецкой фильтровальной станции.