Жебривский объяснил, почему для Путина важна дестабилизация в Украине

Боевики не заинтересованы в том, чтобы был мир и тишина на территории Донецкой области, говорит Жебривский.

Боевики на Донбассе joinfo.ua

На Донбассе боевики заинтересованы в продолжении боевых действий, поэтому регулярно срывают отвод вооружения и техники от линии разграничения.

Об этом заявил глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский, сообщает "112. Украина".

Он также добавил, что президенту РФ Владимиру Путину важна дестабилизация в Украине.

"Боевики не заинтересованы в том, чтобы был мир и тишина на территории Донецкой области. Люди, которые при власти в так называемых ДНР и ЛНР, понимают, что только боевые действия могут быть необходимыми для их российского куратора Путина. Для Путина важна дестабилизированная Украина... Поэтому мы постоянно будем наблюдать обстрелы и уничтожение инфраструктуры Донецкой области", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин начал новый этап "освоения" захваченных у Украины территорий.