Жена Порошенко стала главой бюджетного учреждения

Все члены наблюдательного совета Украинского культурного фонда поддержали кандидатуру первой леди, отметили в Минкульте.
Кандидатуру первой леди на пост поддержали все члены наблюдательного совета учреждения, говорится на сайте Минкульта.
"Убеждена, что Украинский культурный фонд будет способствовать модернизации сектора культуры, поддерживать культурное развитие общин в условиях децентрализации, интегрировать национальную идею внутри страны, стимулировать развитие креативного молодого поколения", — отметила Порошенко.
Также она уверена, что фонд станет "поддерживать стартапы культурных и художественных проектов через систему прозрачных конкурсов, развивать научно-исследовательскую деятельность художественного сообщества, сотрудничать с украинской диаспорой и формировать положительный имидж Украины в мире".
Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №5491, которым было предусмотрено создание Украинского культурного фонда — бюджетного учреждения, которое будет выполнять специальные функции по содействию национально-культурному развитию страны. Петр Порошенко подписал документ 21 апреля.