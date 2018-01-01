Жена Яценюка нашла себе работу

Сейчас она в отпуске.

Терезия Яценюк нашла себе работу психолога. Пресс-служба

Супруга экс-премьер-министра Украины Терезия Яценюк устроилась работать психологом.

Место работы жены политика стало отделение реабилитации Государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами (его еще называют ДУСя), пишет "Страна".

Сейчас она в отпуске, но после 6 августа к Терезии Яценюк уже можно записывать на прием.

Стоит отметить, что учиться на психолога женщина в свое время пошла "за компанию".

"Моя приятельница шла учиться, подавала документы на факультет психологии, говорит: "Пошли со мной". И я на этой волне пошла и учусь уже второй год и много чего поняла, правда", – в свое время рассказала Яценюк.

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