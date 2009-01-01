Жесткий ответ. Силы АТО дали боевикам по зубам под Мариуполем

Один украинский боец погиб, второй — получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Так, вчера вечером, на Приморском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениям неподалеку от Водяного, получая при этом жесткий ответ. В результате этого противостояния один украинский боец погиб, один получил ранения. Кроме того, уже ночью, бандиты применили минометы калибра 120 миллиметров в районе Новотроицкого.
На Донецком направлении под гранатометным огнем врага оказались наши опорные пункты в опытно. А по шахте Бутовка били из вооружения БМП.
На Луганском направлении обстрелов за сутки было больше. Вечером, дважды из пулеметов, противник обстреливал подступы к Крымскому. А из минометов калибра 82 миллиметра преступники накрывали наших бойцов у Новотошковского, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы различных калибров в районе Троицкого.
Всего за прошлые сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, двое — ранения, еще 6 — получили боевые травмы.
Напомним, сутками ранее, 11 августа, боевики 15 раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Один боец погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве неподалеку поселка Пески Донецкой области.