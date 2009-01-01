Жестко ответили противнику: под Крымским силы АТО заставили боевиков заткнуться

Боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов по окрестностям поселка.

Позиции сил АТО на Луганщине Facebook 93-тя ОМБр

За прошлые сутки, 15 сентября,30 раз нарушили перемирие. 9 раз враг применял минометы калибра 82 миллиметра. На каждый второй обстрел боевиков силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

В конце прошлых суток, обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. С Донецкого и Мариупольского активность врага перешла на Луганское направление.

Так, после 18 часов боевики четыре раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Крымского. А во время еще двух минометных обстрелов наших позиций у этого же поселка выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра. Украинские воины жестко ответили противнику. В результате этого противостояния около 23:00 получил ранения один наш защитник. Также вечером оккупанты выпустили 35 82-миллиметровых мин по опорным пунктам сил АТО в районе Новотошковского.

На Донецком направлении боевики трижды открывали огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов у Авдеевки. Также под минометным обстрелом противника оказались наши опорные пункты у Песков. А вражеские гранатометы работали неподалеку Светлодарска.

На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования из миномета и гранатометов били по нашим позициям у Водяного.

Напомним, сутками ранее, 14 сентября, боевики 28 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения.