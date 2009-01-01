Жестко ответили врагу. Силы АТО под Авдеевкой и Горловкой врезали боевикам по зубам

Террористы трижды били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на промке.

Боевик у пулемета, иллюстрация twitter.com/dubovoyslavyans

За прошлые сутки, 22 сентября,27 раз нарушили перемирие. Украинские военные 19 раз жестко отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий один наш защитник получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, но полностью контролируемой силами АТО. После 18 часов противник продолжил обстрелы украинских позиций на Приморском и Донецком направлениях.

Так, вечером и ночью боевики трижды били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и Каменки. Из этого же оружия дважды российские наемники открывали огонь в окрестностях Зайцево и Невельского. Также под обстрелами врага оказались наши опорные пункты вблизи шахты Бутовка и Песков.

На Приморском направлении оккупанты применяли автоматические гранатометы у Водяного, а пулеметы — неподалеку Гнутово. Кроме того, под пулеметный огонь боевиков попали укрепления сил АТО на подступах к Талаковке и Павлополю.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Напомним, сутками ранее, 21 сентября, боевики 16 раз нарушали перемирие. В связи с прямой угрозой жизни наших воинов во время 12 обстрелов украинские защитники открывали огонь в ответ. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.