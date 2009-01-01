"Жестко подавили активность". Силы АТО у Авдеевки ответили боевикам

"Промка" остается эпицентром противостояния, сообщает штаб АТО.

Силы АТО у Авдеевки ответили боевикам Facebook.com

За прошлые сутки, 18 августа,25 раз нарушили режим тишины. В ходе боевых действий три украинских воина получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные группировки продолжили нарушать перемирие, используя при этом в основном гранатометы и стрелковое оружие.

Основным эпицентром противостояния продолжает оставаться Авдеевская промзона. Здесь, после 18 часов, боевики трижды обстреливали наши позиции из минометов различных калибров, танка и гранатометов. Огнем украинские бойцы жестко подавляли активность противника. В ходе одного из таких противостояний один украинский военный получил ранения.

На Мариупольском направлении боевики из 82-милиметового миномета и крупнокалиберных пулеметов почти час били по нашим укреплениям на подступах к Чермалыку. Кроме того, в конце суток, под вражеским огнем оказались украинские позиции у Павлополя, Лебединского, Широкино. А, в результате обстрела нашего опорного пункта в районе Водяного, еще один украинский защитник получил ранения.

На Луганском направлении вечером было относительно спокойно. Но и здесь одиночно, бандиты использовали стрелковое оружие и гранатометы у Новозвановки и Новоалександровки.

Напомним, сутками ранее, 17 августа, в зоне проведения АТО боевика 27 раз нарушили перемирие. Почти на все огневые провокации воины ВСУ отвечали плотным огнем на поражение противника. В результате боевых действий двое наших военных получили ранения.