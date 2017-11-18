Жгли шины и пытались перевернуть авто. Активисты сходили "в гости" к Порошенко

Активисты едва не опрокинули микроавтобус, который за ними следил.

Активисты подожгли шины под АП Скриншот

В субботу вечером, 18 ноября, активисты "Движения освобождения" приехали к особняку президента Украины Петра Порошенко , а затем поехали на Банковую, где подожгли шины под Администрацией президента.

Об этом пишет "Украинская правда".

Активисты потребовали объяснить, где находится грузинский доброволец АТО Вано Надирадзе. По их данным, его депортировали в Грузию, но украинские силовики этого официально не подтверждают, а в Тбилиси его не могут найти.

Сначала активисты поехали в имение Порошенко с требованием объяснить, где находится Надирадзе. Но к ним никто не вышел, а сам дом находится под усиленной охраной.

После того митингующие поехали на Банковую и подожгли шины под Администрацией президента. Во время этого действа активисты едва не опрокинули белый микроавтобус, который, как они утверждали, за ними следил. Но в ситуацию вмешался народный депутат Егор Соболев и попросил активистов этого не делать. Оказалось, что в микроавтобусе находились сотрудники СБУ.

Ранее экс-глава ОДесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей. В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.