Жириновский угрожает Порошенко сбросить на резиденцию маленькие ядерные бомбы

Жириновский заявил, что на резиденцию президента Украины нужно сбросить маленькие бомбы.
"Маленькие бомбы! Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины, Порошенко. Вот там небольшой такой котлованчик", — ответил ему Жириновский.
Дискуссия в студии разгорелась после заявления члена Комитета Совета федерации России по международным делам Игоря Маркова о том, что якобы Пентагон намеренно распространяет в мире информации о том, что Россия готова превентивно применить ограниченный ядерный удар по восточной Европе, пишет Обозреватель.
Ведущий удивился словам Жириновского и выразил убеждение в том, что ядерное оружие независимо от его размера обладает мощной смертоносной силой, а также усомнился в понимании сути действия ядерной бомбы одиозным политиком.
"Действует на 10 километров. Можете понять: вот выпить литр водки или 30 грамм. Разница есть? 30 грамм идет нормально. Ну, радиация будет, но обеспечить минимально", — не успокаивался Жириновский.
"Маленькая? То есть, отдельные бомбы только для Порошенко?" — продолжил неуместный троллинг пропагандист Соловьев.
Напомним, ранее Жириновский пообещал захватить Киев.