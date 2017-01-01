Жириновский угрожает Порошенко сбросить на резиденцию маленькие ядерные бомбы

Жириновский заявил, что на резиденцию президента Украины нужно сбросить маленькие бомбы.

Владимир Жириновский. Скриншот

Известный своими скандальными заявлениями российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире одного из российских пропагандистских каналов пригрозил президенту Украины Петру Порошенко ядерным ударом по его резиденции.

"Маленькие бомбы! Не большая Хиросима, а маленькая. Вот там, где резиденция президента Украины, Порошенко. Вот там небольшой такой котлованчик", — ответил ему Жириновский.

Дискуссия в студии разгорелась после заявления члена Комитета Совета федерации России по международным делам Игоря Маркова о том, что якобы Пентагон намеренно распространяет в мире информации о том, что Россия готова превентивно применить ограниченный ядерный удар по восточной Европе, пишет Обозреватель.

Ведущий удивился словам Жириновского и выразил убеждение в том, что ядерное оружие независимо от его размера обладает мощной смертоносной силой, а также усомнился в понимании сути действия ядерной бомбы одиозным политиком.

"Действует на 10 километров. Можете понять: вот выпить литр водки или 30 грамм. Разница есть? 30 грамм идет нормально. Ну, радиация будет, но обеспечить минимально", — не успокаивался Жириновский.

"Маленькая? То есть, отдельные бомбы только для Порошенко?" — продолжил неуместный троллинг пропагандист Соловьев.

Напомним, ранее Жириновский пообещал захватить Киев.