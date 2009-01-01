Жупел агрессивного НАТО. Как Кремль использует переброску сил Альянса в Польшу и Прибалтику

Действия НАТО являются ответной реакцией на агрессивные действия РФ в Приднестровье, Грузии и Украине, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

Кремль использует в своих интересахв рамках укрепления "восточного фланга" Альянса, чтобы держать в повиновении народ России.

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Чтобы держать свой народ в спокойствии и страхе, руководство России всегда использовало жупел агрессивного натовского империализма. И факт расположения по одному натовскому батальону в прибалтийских странах и Польше является очередной попыткой реализации такого подхода", — говорит военный эксперт.

"Прибалтийские страны имеют хорошую историческую память в отношении действий российского предшественника в лице Советского Союза, который совместно с нацистской Германией захватывал эти страны. И действия НАТО являются ответной реакцией на агрессивные действия россиян в Приднестровье, Грузии и Украине", — подчеркнул Игорь Романенко.

"Прибалтийские государства не хотят быть следующими. А Альянс их в этом поддерживает", — резюмировал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, как Путин реализует подход step by step на Донбассе.

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