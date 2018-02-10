Журналист назвал, что может заставить Россию уйти с Донбасса

У представителей российский оппозиции есть решение по завершению конфликта на Донбассе.

Войну на Донбассе начала РФ, заявил Денис Казанский antifashist.com

Значительное усиление санкций может заставить Россию уйти с оккупированного Донбасса , заявил журналист Денис Казанский.

"Думаю, единственный реальный путь — это постепенное усиление санкций, снижение уровня жизни в самой России, недовольство Путиным и смена элит. Думаю, в России большинству людей, независимо от их имущественного состояния, эта война не нужна. Никому не нужны Донецк или Луганск. Эта местность уже настолько разрушена, что даже в экономическом плане не представляет какой-то большой ценности для них. Там, конечно, какие-то схемы, Курченко, но российский бизнес понес куда больше потерь, чем получил выгоды на всевозможных поставках угля или "распиле" гуманитарной помощи", — считает журналист.

В интервью "Апострофу" он отметил, что, например, у представителей оппозиции РФ уже есть некое единогласное решение по завершению конфликта на Донбассе.

"У меня есть большие сомнения, что кто-то отдаст нам Крым. Нечего ждать этого от любого российского лидера. И никто такого даже не обещает, а российские оппозиционеры рассказывают, что это сложный вопрос, а "Крым — не бутерброд". Но, думаю, у них уже есть единогласное решение как-то выйти из этой авантюры, которую развязал Путин на Донбассе и о которой, мне кажется, он уже пожалел. Я думаю, здесь реально настаивать на том, чтобы Россия оттуда ушла, и рано или поздно это может произойти", — сказал Казанский.

Также он подчеркнул, что войну на Донбассе хоть и начала Россия, но она смогла создать крупные вооруженные формирования из числа местных жителей:

"Но мы прекрасно знаем, что скажет Россия: "Там нет наших формирований, там есть местные, и мы не можем их вывести". И они действительно их создают! Вся эта война происходила в онлайн-режиме, мы можем отследить, что ее начали граждане Российской Федерации. Никто не отрицает, что в Славянск с территории Ростовской области в фургончике "Новой почты" приехала группа российских граждан — Стрелков, Моторола, Бабай. Эти люди начали войну. В это время в Донецк из Москвы приехал политтехнолог Бородай и начал обустраивать политические моменты. Но за время, в течение которого территория находится под их контролем, они создали много формирований из местных жителей – проводят воинские сборы, учат, также завезено большое количество оружия. Сейчас там действительно десятки тысяч местных членов вооруженных формирований. Поэтому Россия может сказать, что это граждане Украины, соответственно, они их оттуда вывезти не могут".

Ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев говорил на чате в "Главреде", что Минские соглашения являются ловушкой, в которую в свое время российский президент Владимир Путин заманил Украину.