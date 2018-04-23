Журналист назвал главную ошибку "Большой семерки" по отношению к России

В РФ считают, что давлению G7 просто нужно противостоять, отметил Портников.

Страны G7 готовы к диалогу с Россией и это является их главной ошибкой, полагает журналист Reuters

Журналист Виталий Портников считает, что главной ошибкой стран "Большой семерки" (G7) по отношению к России является расчет на существование альтернативы давлению — взаимопонимания.

В РФ, в свою очередь, убеждены, что действия "Семерки" — давление, которому просто нужно противостоять, говорится в статье на "Эспрессо".

"Министры иностранных дел стран "Большой семерки" оказались единомышленниками в вопросе о дальнейших отношениях с Москвой", — добавил автор.

Портников подчеркнул, что "руководители внешнеполитических ведомств ведущих стран мира уверены в необходимости продолжать санкции против России, обвиняют ее в дестабилизации других стран, отравлении в Солсбери и прочих преступлениях".

"Но, вместе с тем, они готовы к диалогу с Москвой — потому что рассчитывают, что их сигнал будет воспринят правильно. Что есть альтернатива давлению — взаимопонимание, нормальные отношения, отказ от дестабилизации, возвращение к безопасному миру... И в этом — главная ошибка стран "большой семерки" по отношению к России", — отмечается в материале.

Напомним, встреча глав МИД стран "Большой семерки" прошла 22 апреля в канадском Торонто, на нее впервые пригласили министра иностранных дел Украины. Узнать больше о мероприятии можно здесь.

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