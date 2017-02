Журналист назвал очередную точную дату вступления в силу безвиза для Украины

Процесс по безвизовому режиму между Евросоюзом и Украиной вступит в силу в начале июня 2017 года.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Предполагается, что процесс либерализации визового режима вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины", — заявил он.

