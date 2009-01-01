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Журналист назвал очередную точную дату вступления в силу безвиза для Украины

Сегодня, 11:33

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом заработает уже с 12 июня.

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politeka.net
Процесс по безвизовому режиму между Евросоюзом и Украиной вступит в силу в начале июня 2017 года.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Предполагается, что процесс либерализации визового режима вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины", — заявил он.


Как известно, Европарламент принял механизм временного приостановления безвизового режима.

Глава МИД Павел Климкин считает, что Украина в вопросе безвизового режима стала заложницей борьбы за власть между Европейским парламентом и Советом ЕС.

Больше мнений на тему безвиза для Украины читайте на "Главреде": Неуловимый безвиз: сколько еще Евросоюз будет "кормить завтраками" Украину?

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