Журналист назвал очередную точную дату вступления в силу безвиза для Украины

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом заработает уже с 12 июня.
Об этом заявил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.
"Предполагается, что процесс либерализации визового режима вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины", — заявил он.
It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 лютого 2017 р.
Как известно, Европарламент принял механизм временного приостановления безвизового режима.
Глава МИД Павел Климкин считает, что Украина в вопросе безвизового режима стала заложницей борьбы за власть между Европейским парламентом и Советом ЕС.
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