Журналист назвал причину, почему Россия смогла оккупировать Крым

Мне не кажется, что общество сейчас может вспыхнуть, подчеркнул Цимбалюк.

Названа причина, почему РФ смогла оккупировать Крым ru.krymr.com

В Украине невозможны масштабные акции протеста против действующей власти из-за продолжающейся российской военной агрессии

Такое мнение выразил известный украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью "Апострофу".

Он подчеркнул, что Россия создала такую ситуацию, при которой в Украине таких Майданов, как раньше, уже не будет, поскольку каждый гражданин Украины прекрасно понимает, что в стране должен быть верховный главнокомандующий.

"И не важно, какая у него фамилия, но это должен быть человек, который будет иметь полное легитимное право давать приказы армии стрелять на поражение. Такую ситуацию допускать больше нельзя, ведь если будет полчаса безвластия, русские снова будут захватывать украинские территории и будет как с Крымом", — заявил Цимбалюк.

По его словам, оккупация Крыма Россией стала возможна именно потому, что в Киеве отсутствовал верховный главнокомандующий.

"Поэтому мне не кажется, что общество сейчас может вспыхнуть. К сожалению, украинские власти этим и пользуются, поэтому гражданское общество должно их давить, чтобы они знали, что воровать — плохо и за это будет ответственность", — добавил журналист.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Беларуси грозит "кремлевский майдан".