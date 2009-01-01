Журналист назвал причины взрывов на складе боеприпасов под Винницей

Бутусов пишет, что основная версия происшедшего уже установлена.

Взрывы и пожар на арсенале в Калиновке. facebook.com/serega.misura

Эксперты военной прокуратуры и комиссия Министерства обороны под руководством главного инспектора МО генерал-лейтенанта Руслана Хомчака завершают работу над выяснением обстоятельств взрыва на 48-м арсенале в Калиновке . Основная версия происшедшего уже установлена.

Об этом написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице Facebook.

По данным источников издания, установлено, что "причиной взрыва стала диверсия на одной из открытых площадок хранения реактивных снарядов БМ-21 "Град".

"Это однозначно диверсия. Однако предварительное следствие полностью опровергает заявления советника президента Юрия Бирюкова и Генерального прокурора Юрия Луценко, что склад был взорван бомбой с беспилотника", — отметил журналист.

"Эксперты сделали вывод о наземной диверсии, которая в результате грубых нарушений всех правил хранения, вопреки всем предписаниям нескольких проверок, привела к подрыву половины снарядов на арсенале", — акцентировал он.

"Так что теперь изучается вопрос организации охраны и хранения боеприпасов, что привело к тяжким последствиям. Министр обороны Степан Полторак поставил задачу представить заключения комиссии к 25 октября", — отметил Бутусов, напомнив, что из-за взрыва в Сватово 3500 тонн боеприпасов был уволен замначальника Генштаба ВСУ, а из-за взрыва 90 тысяч тонн в Балаклее и более 30 тысяч тонн в Калиновке не уволен никто.

Стоит отметить, что на складах под Калиновкой до пожара хранились 83 тысяч тонн боеприпасов для танков, самоходных минометов и реактивной артиллерии.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.

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