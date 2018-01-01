Журналист назвал условие, при котором в Украине будет новый Майдан

Майдан является восстанием за независимость, подчеркнул Портников.

В Украине новое восстание — Майдан — будет, если в стране к власти придет марионетка России, считает журналист 112.ua

Украинский журналист и телеведущий Виталий Портников считает, что в Украине новый Майдан будет, если Российская Федерация вернет себе позиции в нашей стране и приведет к власти свою марионетку.

Если такие события не произойдут, то майданов больше не будет никогда, рассказал ведущий во время чата на "Главреде".

"Майдан — это восстание за независимость. Последний Майдан был в 2013-2014 годах, следующий будет, если Россия вернет себе позиции в Украине и приведет к власти собственную марионетку", — отметил собеседник.

Ранее глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко говорил "Главреду", что в Украине у большинства граждан возник определенный комплекс опасений по поводу новых майданов и революций.

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