Журналист объяснил, как Украина может добиться уступчивости Кремля по Донбассу

Санкции, введенные в отношении России, "пока что не совсем действуют", отметил Казанский.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Донецкий журналист и блогерсчитает, что Украина может добиться уступчивости Кремля почерез санкции.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По словам собеседника, ограничительные меры, введенные в отношении РФ, "пока что не совсем действуют".

"То есть они действуют, но не настолько тяжелы для того, чтобы заставить Россию оттуда уйти", — отметил аналитик.

По его словам, "можно ожидать смены власти". "Я — реалист, я понимаю, что до того, наверное, пока не сменится власть в Кремле, глобально стратегия России по отношению к этим территориям не поменяется", — добавил Казанский.

Ранее волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай написал, что удавка вокруг РФ и Кремля затягивается, в частности, ударными темпами подтягиваются танковые бригады США в Европу, системы противоракетной обороны уже работают.