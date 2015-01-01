Журналист объяснил, почему нельзя смириться с захватом Крыма Россией

Путину нужна вся Украина, считает Портников.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

Украинский журналистзаявил, что Россиявопреки всем нормам международного права, смириться с этим нельзя — это пощечина не только Украине, но и всему мировому сообществу.

Об этом говорится в его колонке на Крым.Реалии.

В то же время аналитик считает, что президенту РФ Владимиру Путину не нужен полуостров.

"Ему нужна вся Украина. Целиком и полностью. Оккупация Крыма — лишь первый шаг на пути к полному уничтожению украинской государственности", — отметил Портников.

По его словам, когда российский лидер только начинал свою операцию в Крыму, многие западные политики тоже считали, что речь идет лишь об этом полуострове-символе, и рассчитывали, что "диктатор не пойдет дальше".

"Эти расчеты отказались ошибочными. Уже в своей печально знаменитой "крымской речи" на церемонии аннексии полуострова Путин предъявил претензии на весь украинский восток, по его мнению, "подаренный" Украине большевиками", — добавил журналист.

Позже "началась военная операция по присоединению восточных областей Украины, которую остановили только наши военные и добровольцы". "Если бы эта операция увенчалась — то тогда претензии были бы заявлены уже на всю оставшуюся украинскую территорию", — подчеркнул он.

"Возможно, уже не от имени Путина, а от имени марионеточного "настоящего" украинского правительства, которое окопалось бы в Донецке или Харькове. И затем состоялась бы оккупация этой оставшейся территории с ее последующим присоединением к Российской Федерации", — написал аналитик.

Также Портников думает, что "сооружение в центре Москвы памятника киевскому князю Владимиру должно было стать кульминацией этого плана, напоминанием о том, что к России присоединены ее "исконные территории". "Оккупация всей Украины не удалась, а памятник остался. И путинские планы по уничтожению нашей страны тоже", — говорится в материале.

Ранее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник выразил мнение, что угроза создания Россией сухопутного "коридора" в захваченный Крым с ее территории никуда не исчезла.