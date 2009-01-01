Журналист объяснил, почему Россия не собирается возвращать Украине оккупированный Донбасс

Пока Путин не уйдет с поста президента РФ, наша страна не решит конфликт, считает Казанский.

Флаги Украины и РФ, иллюстрация antikor.com.ua

Нафейковые "министерства" работают фактически по закону Российской Федерации, власти страны не строили бы систему, собираясь возвращать территорию Украине.

Об этом донецкий журналист и блогер Денис Казанский рассказал в эфире "5 канала".

По его словам, пока Владимир Путин не уйдет с поста президента РФ, наша страна не решит конфликт.

"Я не вижу никаких подвижек к какому-то перемирие. Нет никаких признаков, что эту территорию в ближайшее время отдадут Украине", — отметил активист.

Казанский добавил, что "там продолжают строить какие-то укрепления, внутренние организации, все фейковые "министерства", которые там настроили, они все существуют и работают фактически по закону РФ, и они бы не строили всю эту систему, если бы они собирались возвращать эту территорию Украины".

Ранее корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк говорил, что на оккупированном Донбассе ну совсем все плохо, "людей освободили от всего: от Украины, от фашизма, от работы, от банкоматов, от аэропорта, от свободы перемещения".