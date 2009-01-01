Журналист показал вероятный дом Януковича в Подмосковье, опубликованы фото

Калныш предполагает, что экс-президент живет в доме 25б на улице Лесной в Баковке.

Дом Кобзона, бывшая дача маршала Рыбалко Фейсбук В.Калныша

Определено предполагаемое место жительства беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в Подмосковье на основе слов Иосифа Кобзона.

Фотографии показал журналист Валерий Калныш на своей странице в Facebook.

Зная, что Кобзон живет на бывшей даче маршала Павла Рыбалко в поселке Баковка по улице Лесная 25а, и основываясь на слова певца о том, что с домом Януковича его разделяет "китайская стена", Калныш предполагает, что экс-президент живет в доме 25б.

Журналист особо отметил, что предполагаемый дом Януковича не указан на сервисе "Яндекс-карты". Возможно, это объясняется тем, что здание находится под наблюдением российских спецслужб.

Напомним, ранее Иосиф Кобзон заявил о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович на самом деле живет не в Ростове-на-Дону, как все считали раньше, а в Подмосковье.

Фото: Фейсбук В.Калныша.