Журналист раскритиковал "Минск": Путин заманил Украину в ловушку

Минские соглашения являются тупиком, полагает Евгений Киселев.
"Минск" является тупиком, рассказал ведущий на чате в "Главреде".
"… это ловушка, в которую в свое время Путин заманил Украину. При непонимании этого со стороны Запада. Слава Богу, до американцев наконец, кажется, дошло, что Минские соглашения — это тупик", — отметил гость.
По словам собеседника, он делает такой вывод из всего, что говорит и делает специальный представитель Государственного департамента США по вопросам украинского государства Курт Волкер.
Ранее Евгений Киселев сказал, что у Владимира Путина есть два повода мстить Украине — унизительное для его репутации поражение с поддержкой на выборах уже беглого бывшего украинского президента Виктора Януковича и провал проекта "Новороссия".