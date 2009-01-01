Журналист рассказал, как Россия пытается "приватизировать" крымских украинцев

В Крыму РФ борется с украинскими политическими проявлениями, отметил Казарин.

Флаг России, иллюстрация Reuters

пытается делать вид, что готова удовлетворять потребности всех жителей полуострова вне зависимости от их национальности и языка, что является попыткой "приватизации" крымских украинцев.

Об этом журналист Павел Казарин написал в блоге на "Обозревателе".

В то же время аналитик подчеркнул, что на оккупированной территории РФ борется с украинскими политическими проявлениями.

"Россия… пытается делать вид, что готова удовлетворять потребности всех жителей украинского полуострова вне зависимости от их национальности и языка", — отметил журналист.

По его мнению, "это такая попытка приватизации крымских украинцев, которая позволит российскому дипведомству говорить "вот посмотрите в Крыму все культурные потребности всех граждан удовлетворены, вот есть крымскотатарский телеканал, есть и украиноязычная газета".

"Но это не более, чем подмена. Ведь аннексия не перестает быть аннексией, если оккупант начинает притворяться овцой", — считает автор.

"Несмотря на то, что формально в так называемой "конституции", которая была утверждена РФ в Крыму после аннексии, прописано три языка — русский, украинский и крымскотатарский, на самом деле будет тотальное доминирование русского языка во всех сферах общественной жизни", — добавил Казарин.

Ранее Павел Казарин писал, что захват Крыма для Российской Федерации становится раздражителем, напоминающим о том, что страна не имеет легитимно признанных границ.