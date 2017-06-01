Журналист рассказал, когда Украина сможет вернуть Крым и Донбасс

Вернуть под контроль ОРДЛО можно исключительно при помощи силы, считает Цимбалюк.

Журналист рассказал, когда Украина сможет вернуть Донбасс фото: zik.ua

Возвращение Донбасса под контроль Украины возможно лишь со сменой политического режима в РФ.

Об этом украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в России, заявил в интервью изданию "Народна правда".

"В 2024 году, когда Путин уйдет на пенсию, может возникнуть разговор о том, что вы снимаете санкции, мы уходим с Донбасса, а Крым все дружно забываем", — сказал журналист.

Он подчеркнул, что на данный момент вернуть под контроль ОРДЛО можно исключительно при помощи силы, "со всеми рисками и последствиями".

Касательно Крыма Цимбалюк заявил, что его можно будет вернуть при условии возникновения дезорганизации в РФ по аналогии с ситуацией в Украине в 2014 году. Журналист добавил, что в России раз в 100 лет происходят процессы, которые сносят все основы, но подчеркнул, что сейчас запас прочность в этом государстве достаточно большой.

"Это я говорю специально для наших аналитиков, которые любят успокаивать, что Россия вот-вот развалится. Пока для этого нет никаких предпосылок!", — считает Цимбалюк.

Также он заявил, что наступательная политика Украины по отношению к Крыму и Донбассу даст повод РФ" и дальше "освобождать" нас от "фашизма".

Напомним, ранее журналист объяснил, как Украине освободить оккупированный Донбасс.