Журналист рассказал о проблемах банд "Сомали" и "Спарта"

На Донбассе в "армейских корпусах" вооруженных сил РФ возник дефицит "полевых командиров", отметил Бутусов.

Михаил Толстых и Арсен Павлов Соцсети

После уничтожения командиров банд самопровозглашенной ДНР "Сомали" и "Спарта" —— в незаконные вооруженные формирования снизился приток личного состава, подразделения значительно недоукомплектованы.

Об этом журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в "армейских корпусах" вооруженных сил РФ на востоке Украины возник дефицит "полевых командиров".

"После уничтожения последних и самых известных полевых командиров российских войск на Донбассе — Арсена Павлова и Михаила Толстых, стало очевидно, что желающих занять их место очень не много", — отметил аналитик.

Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что бандам "Сомали" и "Спарта" грозит роспуск за махинации с "мертвыми душами". Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.