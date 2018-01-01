Журналист сказал, как изменятся отношения России и Украины после ухода Путина

Крым РФ "никогда не отдаст", полагает Радзиховский.

В РФ Владимир Путин до 2024 года остается у власти, считает журналист Reuters

После ухода президента Российской Федерации Владимира Путина из власти страна со временем "перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую", которая не сможет жить, если Украина вступит в НАТО.

До 2024 года нынешний российский лидер остается у власти, а если говорить о долгосрочных отношениях между украинским государством и РФ, то они постепенно будут восстановлены, рассказал российский журналист Леонид Радзиховский на чате в "Главреде".

По его словам, "неразрешенная крымская проблема (с точки зрения Украины, это — проблема; с точки зрения России, тут и проблем никаких нет, потому что Крым — "часть России") для Украины останется".

"Ухода Путина нет, потому что гадать? До 2024 года Путин остается у власти. А если говорить о долгосрочных отношениях между Украиной и Россией, то, думаю, постепенно они будут восстановлены, как между Россией и Грузией", — отметил собеседник.

По его словам, Крым РФ "никогда не отдаст, как Абхазия и Южная Осетия не вернулись в состав Грузии". "Это своего рода зафиксированный конфликт, который выносят за скобки", — добавил Радзиховский.

"Крым Россия не отдаст, а Донбасс, думаю, так или иначе вернется в Украину. Экономические отношения… Они и сейчас есть, они никуда не делись. Но, видимо, постепенно они будут расширяться при нормализации отношений. Равно как и гуманитарные отношения, которые и сейчас есть — миллионы жителей Украины и сейчас работают в России", — подчеркнул журналист.

Собеседник считает, что "со временем несколько стихнет накал истерической пропаганды с двух сторон и стихнут пиар-безумства в студиях". "А Россия со временем перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую, которая не сможет жить, если Украина вступит в НАТО. Да вступайте вы куда хотите! России-то от этого что? Ни тепло, ни холодно. После ухода Путина, разумеется. Все это нормализуется", — заявил он.

Напомним, в январе 2018 года российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде" выразил мнение, что для налаживания нормальных отношений между русскими и украинцами нужно одно поколение.