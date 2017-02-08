Журналист спрогнозировал, когда главарям ДНР и ЛНР будет "подписан приговор"

Все "герои Новороссии" будут уничтожены, отметил Портников.

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий rusvesna.su

Главарям самопровозглашенных ДНР и ЛНР —— будет подписан приговор, как только в Кремле придут к окончательному решению о будущем захваченных территорий Донбасса.

Об этом говорится в статье украинского журналиста Виталия Портникова, опубликованной на Espreso.TV.

В то же время аналитик подчеркнул, что все "герои Новороссии" будут ликвидированы.

"Как только в Кремле придут к окончательному решению о будущем оккупированных территорий — независимо от того, оставят их себе или вернут Украине, — нынешним руководителям "народных республик" будет подписан приговор...", — отметил автор.

Также он считает, что "совершенно не важно, при каких обстоятельствах будут уничтожены "герои Новороссии". "Важно — что они обречены. Все. В Кремле не привыкли оставлять в живых тех, кто слишком много знает", — написал Портников.

Ранее российский журналист Александр Невзоров заявил, что донбасские боевики-главари никому живыми не нужны — ни Киеву, ни Москве, ни даже самим себе. Ознакомиться с его мнением можно здесь.