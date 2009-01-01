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Журналист сравнил Россию с раздраженной собакой: бросается на все, что движется

Сегодня, 17:28

РФ несет опасность, предупредил Бабченко.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Российский журналист и блогер Аркадий Бабченко заявил, что РФ сейчас, как раздраженная собака, бросается на все, что движется.

Об этом он рассказал "Гордону", комментируя захват россиянами украинских пограничников.

По словам собеседника издания, Россия "считает, что у нее постоянно хотят отобрать кости — ее священные границы, завоеванные земли и вообще все величие".

"Эта страна несет опасность, поэтому такие провокации на границе будут иметь место. Избежать их, к сожалению, не удастся. Подобные инциденты были и раньше. Нужно понимать, что реальность именно такая. Украинское государство должно защищать своих граждан всеми возможными политическими методами", — отметил блогер.

Ранее Аркадий Бабченко говорил, что в РФ режим президента Владимира Путина держится на телевизионной пропаганде, государство превратило свой язык в инструмент войны, к нему теперь должно быть такое же отношение, как, в частности, к "зомбоящику".

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Россия, Бабченко, Украина, пограничники, захват
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