Журналист сравнил Россию с раздраженной собакой: бросается на все, что движется

РФ несет опасность, предупредил Бабченко.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Российский журналист и блогерзаявил, что РФ сейчас, как раздраженная собака, бросается на все, что движется.

Об этом он рассказал "Гордону", комментируя захват россиянами украинских пограничников.

По словам собеседника издания, Россия "считает, что у нее постоянно хотят отобрать кости — ее священные границы, завоеванные земли и вообще все величие".

"Эта страна несет опасность, поэтому такие провокации на границе будут иметь место. Избежать их, к сожалению, не удастся. Подобные инциденты были и раньше. Нужно понимать, что реальность именно такая. Украинское государство должно защищать своих граждан всеми возможными политическими методами", — отметил блогер.

Ранее Аркадий Бабченко говорил, что в РФ режим президента Владимира Путина держится на телевизионной пропаганде, государство превратило свой язык в инструмент войны, к нему теперь должно быть такое же отношение, как, в частности, к "зомбоящику".