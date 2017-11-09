Журналист жестко высказался о претензиях властей Польши к Украине: как "капризные маленькие дети"

Портников считает, что в нынешней ситуации Польша нуждается в Украине куда больше, чем Украина в Польше.

Власти Украины должны разговаривать "как с капризными маленькими детьми" с руководством Польши, которое пытается спекулировать на спорных моментах общего исторического прошлого.

Так прокоментировал выпады в адрес Украины президента Польши Анджея Дуды и главы МИД Витольда Ващиковского известный украинский публицист и политолог Виталий Портников в статье на сайте "Левый берег".

"Мы имеем дело с самой настоящей тенденцией. И эта тенденция отражает то, что Украина уже проходила в отношениях с другой бывшей метрополией — Россией. Вначале искреннее неверие, что "они" действительно могут иметь собственное мнение о своей истории и своей кадровой политике. Затем — снисходительные барские советы относительно того, как нужно вести себя на самом деле, чтобы не раздражать старшего друга. Потом — жесткие оскорбительные высказывания и даже кадровые рекомендации, кого куда назначать. Разделение украинских политиков на "хороших" и "плохих" в зависимости от капризов Москвы или Варшавы", — пишет журналист.

Он также отметил, что последняя стадия противостояния между странами — экономическая блокада и военная агрессия — относится исключительно к России, но не к Польше.

"Не относится просто потому, что в отличие от авторитарной и живущей имперскими иллюзиями России Польша - демократическое государство, которое к тому же находится внутри западных интеграционных структур, Евросоюза и НАТО. Причём в этих структурах Польша отнюдь не является лидером, ее экономика прямо зависит от европейской помощи, ее безопасность — от присутствия войск НАТО на ее территории и вообще готовности НАТО защищать Восток. Именно поэтому я бы не относился серьезно к польским политическим заявлениям — от кого бы они не исходили и каким бы суровым тоном не произносились, — отметил он.

"Есть политические иллюзии, в которых пребывает часть польской политической элиты. А есть политическая реальность, в которую польскому руководству рано или поздно придётся вернуться", — считает Портников.

"Попытки определять взаимные интересы историей государств, которые их жители не смогли защитить от врага — разновидность политической шизофрении. Да и шизофрения эта в польско-украинском случае бесплодна. Для каждой из сторон естественным выводом из взаимной ссоры мог бы стать союз с Москвой — и поляки, и украинцы так уже много раз делали в своих утраченных государствах. Но Ярослава Качинского, генерирующего политическое средневековье в современной Польше не пускает в Кремль самолет его незабвенного брата, а нас — война на Донбассе и аннексия Крыма", — пояснил украинский публицист.

Как подчеркнул Портников, в нынешней ситуации Польша нуждается в Украине куда больше, чем Украина в Польше.

"Варшава не играет — и в силу своего окраинного положения в европейской политике просто не может играть — никакой реальной роли в урегулировании украинских кризисов. Зато Украина превратилась уже не в теоретический, а в самый что ни на есть настоящий буфер между Польшей и Россией, причем платит за сдерживание российского реваншизма жизнями своих граждан.

Конечно, польский бизнес — если только мы изменим правила игры - может стать важным инвестором в украинскую экономику. Но точно также в отсутствие коррупции может прийти любой другой бизнес. А вот то, что Польша закрывает демографическую дыру, возникшую в результате успеха реформ, приезжающими работать украинцами — это уже не теория, это практика. Поэтому прежде чем поинтересоваться, как мы используем Польшу, необходимо помнить, как Польша использует нас. И если уж говорить начистоту — без успеха нашей интеграции в Европу Польша так навсегда и останется окраиной Запада, с подозрением всматривающейся в Восток. Польша имеет шанс переместиться в центр только в том случае, если окраиной Запада станет Украина. И не известно еще, для кого из нас это важнее", — отметил журналист.

"Можно, конечно, оскорбляться после каждого неумного заявления. Можно начинать выискивать собственные исторические факты, свой мартиролог, доказывать, кто кого, когда убил и предал. Но все это с точки зрения реальных государственных интересов современной Украины и современной Польши настолько провинциально, мелко и глупо, что не хочется даже комментировать. Гораздо разумнее — не отказываясь от своих позиций, разумеется — разговаривать с нынешними польскими руководителями как с капризными маленькими детьми, безвозвратно застрявшими в прошлом и не ощущающими логики современного мира. Но стоит помнить, что на смену этим детям обязательно придут взрослые", — подчеркнул он.

Напомним, 8 ноября из-за эскалации напряженность в отношениях между Украиной и Польшей президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой провести заседание консультационного Комитета президентов двух стран.