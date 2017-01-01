Журналист жестко высказался о российских пропагандистах: не асы, а "полные уроды"

Украинское общество оказалось удивительно невосприимчивым к пропаганде, полагает Евгений Киселев.

Российские пропагандисты воюют с собственным народом, полагает журналист Reuters

Журналист и телеведущий Евгений Киселев считает, что со стороны Российской Федерации информационную войну ведут никакие не асы, а "полные уроды, давно растерявшие остатки профессионализма".

Украинское общество оказалось удивительно невосприимчивым к пропаганде, российские пропагандисты воюют с собственным народом, рассказал ведущий на чате в "Главреде".

"Ну, посмотрите, к примеру, насколько убедительнее выглядела Ксения Собчак (телеведущая, кандидат на пост президента РФ — Ред.) на одном из российских ток-шоу, где с ней пытались спорить два клоуна-ведущих, которые не могли предъявить публике никаких аргументов в этом споре, кроме надевания на свои физиономии — в прямом смысле — клоунских масок и дудения в дудки", — отметил он.

Также Киселеву кажется, что "нет в действительности информационной войны между Россией и Украиной". "Украинское общество оказалось удивительно невосприимчивым, на мой взгляд, к российской пропаганде", — заявил гость.

По его словам, "люди просто не смотрят, как раньше, российские каналы, хоть в Интернете или с помощью разных спутниковых приставок их теоретически можно по-прежнему принимать". "Так что российские пропагандисты воюют с собственным народом", — добавил собеседник.

Ранее российский публицист, блогер и аналитик Владимир Голышев выразил мнение, что в РФ пропаганда адресована единственному "зрителю номер один" — президенту государства Владимиру Путину.