Журналисты нашли у "радикала" Рыбалки элитный коттедж под Киевом

Недвижимость не значится в декларации политика.

УНИАН

У нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки, которого на прошлой недели Рада уволила с должности главы финкомитета, журналисты отыскали незадекларированный коттедж под Киевом.

Как удалось выяснить "Слову и Делу", на человека с именем "Рыбалка Сергей Викторович" зарегистрирован коттедж площадью 767,7 кв. м. в элитном поселке Романков.

При этом, аналитики портала отмечают, что данные об этом коттедже отсутствуют в электронных декларациях Рыбалки,

как за 2015, так и за 2016 года. В графе о недвижимости (в декларации за 2016 год) нардеп лишь утверждает, что проживает в недавно купленной киевской квартире своей мамы.

Ориентировочная стоимость элитного коттеджа "радикала" равна порядка 72 млн. грн.

Почему эта "находка" журналистов до сих пор не стала предметом расследования со стороны НАПК - предстоит выяснить

НАБУ. По мнению журналистов, ясность в этот вопрос уже сейчас могут внести разоблачительные показаний главы департамента финконтроля НАПК Анны Саламатиной. Последняя на днях заявила, что руководитель антикоррупционного агентства Наталья Корчак требовала от своих подчиненных "отбеливать" определенных чиновников и политиков. В частности, в декларациях "избранных", сотрудники НАПК не должны были находить никаких нарушений. Возможно, нардеп Рыбалка и его декларации тоже оказались в перечне "любимчиков" Корчак.