Журналы с рецептами и "Веселая физкультура": что дарили Порошенко в 2017 году

Одна женщина подарила главе государства свое фото.
Из них – три журнала с рецептами, книги "Веселая физкультура" и "Холодцы и заливные блюда", вышитая икона, дорожные шахматы, рисунки с пожеланиями от школьников, а также два его портрета. При этом одна женщина подарила главе государства свое фото, пишут "Украинские новости" со ссылкой на Администрацию президента.
От должностных лиц иностранных государств или международных организаций в списке подарков отмечены:
По данным АП, в 2016 году на имя Порошенко из ЕС поступило 282 подарка.
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