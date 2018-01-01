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Журналы с рецептами и "Веселая физкультура": что дарили Порошенко в 2017 году

Сегодня, 10:30

Одна женщина подарила главе государства свое фото.

Порошенко
Что дарили Порошенко в 2017 году. president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко получил 74 подарка за прошлый год.

Из них – три журнала с рецептами, книги "Веселая физкультура" и "Холодцы и заливные блюда", вышитая икона, дорожные шахматы, рисунки с пожеланиями от школьников, а также два его портрета. При этом одна женщина подарила главе государства свое фото, пишут "Украинские новости" со ссылкой на Администрацию президента.

От должностных лиц иностранных государств или международных организаций в списке подарков отмечены:

  • книга "Письмо от сирийских детей" от посольства Турции,
  • фарфоровая статуэтка "Лев" от премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера,
  • календарь, диск и сумка с логотипом 70-летия ООН от представительства ООН в Украине.

По данным АП, в 2016 году на имя Порошенко из ЕС поступило 282 подарка.

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Теги:  
Петр Порошенко, президент Украины, подарки
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