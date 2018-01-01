Журналы с рецептами и "Веселая физкультура": что дарили Порошенко в 2017 году

Одна женщина подарила главе государства свое фото.

Что дарили Порошенко в 2017 году. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко получил 74 подарка за прошлый год.

Из них – три журнала с рецептами, книги "Веселая физкультура" и "Холодцы и заливные блюда", вышитая икона, дорожные шахматы, рисунки с пожеланиями от школьников, а также два его портрета. При этом одна женщина подарила главе государства свое фото, пишут "Украинские новости" со ссылкой на Администрацию президента.

От должностных лиц иностранных государств или международных организаций в списке подарков отмечены:

книга "Письмо от сирийских детей" от посольства Турции,

фарфоровая статуэтка "Лев" от премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера,

календарь, диск и сумка с логотипом 70-летия ООН от представительства ООН в Украине.

По данным АП, в 2016 году на имя Порошенко из ЕС поступило 282 подарка.

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