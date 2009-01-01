Зміна тактики. Чому російські "гумконвої" планують заходити з території Білорусі

"Гумконвої" планують заходити з території Білорусі.

"Гмуконвой" РФ Reuters

Нещодавно з'явилася інформація, що Росія відмовиться від підтримки "окремих територій" окупованих районів на Сході України на користь Криму та Калінінграду. Мова йде про так звані "гумконвої"

Утім, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі "РИА Новости", що відмовлятися від "гумконвоїв" у Росії не планують.

"Там йде певний перерозподіл, але, разом з тим, це не означає, що буде скорочення якихось напрямків на користь інших, мова йде просто там про впорядкування", — заявив Пєсков.

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", йдеться про зміну логістики проходження гуманітарних конвоів. "Гумконвої" планують заходити з території Білорусі. Росія намагається змінити тактику їх проходження.

Під час нещодавнього візиту Лукашенка в Київ була підписана угода між Україною і Білоруссю про те, що "гумконвої" з Білорусі будуть проходити без участі третьої сторони, тобто Червоного Хреста.

"Домовилися передавати допомогу без посередників. Керівництвом України будуть створені всі умови, щоб ми безперешкодно проходили кордон. І будуть відкриті всі коридори для доставки безпосередньо тим людям, хто потребує цієї допомоги", — повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Ващенко.

Нагадаю, до цього Білорусь передавала гуманітарну допомогу для Донбасу через місію Міжнародного Червоного Хреста, представники якої забезпечували доставку вантажу до місця призначення.

Варто зазначити, що за оцінками експертів, до 30% товарів народного вжитку в окупованих районах Луганської і Донецької областей — білоруські.

Офіційна статистика демонструє цікаві цифри: експорт Білорусі в прикордонну з Донбасом Ростовську область в 2016 році виріс на 20,5%, досягнувши рівня 201 млн. доларів (при тому, що загальний товарообіг Білорусі та Росії в минулому році знизився). А у травні 2017 року віце-прем'єр РБ Михайло Русий пообіцяв довести товарообіг з Ростовською областю до 500 млн доларів.

Зі свого боку Росія показує, що готова до введення миротворців і начебто припиняє фінансування, і підтримку так званих "республік".

Це прагматичний хід російських спецслужб, які грають на кілька ходів наперед. Спочатку, підписується договір між Україною і РБ про проходження "гумконвоїв". Потім лунають заяви деяких представників українського політикуму про припинення Росією фінансування Д/ЛНР з держбюджету. А зараз йде інформаційне вкидання про припинення "гумконвоїв" з боку Росії.

Москва таким чином намагається постійно демонструвати свою начебто готовність до компромісів, свою договороспроможність. І до озброєної охоронної місії ООН вони ніби готові, в той час, як представникам української влади постійно закидають "невиконання" взятих на себе зобов'язань по Мінським домовленостям.

Дмитро Снєгирьов.