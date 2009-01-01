Знает все уловки России. Почему для Украины хорошо, что Штайнмайер стал президентом Германии

Позиция Германии по отношению к Украине не изменится, говорит Александр Палий.

Александр Палий Главред

Избрание 61-летнего экс-главы МИД ФРГдолжно положительным образом отразиться на Украине.

Об этом политический аналитик, эксперт-международник Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"С избранием Франка-Вальтера Штайнмайера на должность президента Германии для Украины все, в принципе, складывается хорошо. Поначалу Штайнмайер был настроен на конструктив с Россией. А позже, после активного его участия в переговорах Украины, Франции, Германии и России, он увидел все те уловки, к которым прибегала Россия, увидел суть российско-украинского конфликта и понял, кто есть кто", — говорит политический эксперт.

"Кроме того, для Украины хорошо, что претендентом на должность канцлера Германии от социал-демократов также является довольно компетентный человек. Да и вообще, две самые крупные партии в Германии сейчас возглавляются людьми, которые прекрасно понимают, что из себя представляет Россия", — подчеркнул аналитик.

"Хотя российская пропаганда и различные коррупционные связи в Германии тоже берут свое, но, тем не менее, по-прежнему сохраняется более-менее последовательная позиция немецкого руководства. За это, безусловно, следует благодарить канцлера Ангелу Меркель. Но все зависит не только от нее, но еще и от тех людей, которые способны называть вещи своими именами. Хотя, собственно говоря, у немцев это национальная черта — называть вещи своими именами", — заметил политический аналитик.

"Так что после избрания Штайнмайера президентом позиция Германии по отношению к Украине и ее поведение в переговорных процессах не изменятся к худшему для нашей страны", —резюмировал Александр Палий.

Напомним, Штайнмайер, наряду с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эро, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и руководителем украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным участвовал в переговорах "нормандской четверки" по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.