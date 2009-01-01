"Знак препинания" от политтехнологов. Кто вытащил вопрос русского языка в Украине

Украинская государственность однозначно связана с "мовой", говорит Станислав Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

В Украине не было бы, если бы политтехнологи Виктора Ющенко и Виктора Януковича, боровшихся за пост президента в 2004-м году, не подняли этот вопрос.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Конечно, эту тему можно было бы и не "вытаскивать" сейчас. Но все равно нужно утверждать украинскую государственность, а она однозначно связана с "мовой". Украинское население почти полностью знает украинский язык и почти полностью знает русский язык, и если бы не политики, которые поставили "языковой вопрос" перед всеми другими, то не было бы такого противостояния", — говорит историк.

"Мы можем назвать даже дату, когда это противостояние возникло — во время президентских выборов, когда Ющенко боролся против Януковича, и их политтехнологи поставили такой "знак препинания" в виде языка. Будь на то добрая воля, то "языковой вопрос" сейчас можно было бы не трогать. С момента тех выборов прошло уже более десяти лет — за этот период уже можно было хоть как-то стабилизировать Украину. А это можно будет сделать только тогда, когда будет один государственный язык", — уверен профессор.

"Если будет два государственных языка, то это будет как два государства — какое тогда из них является Украиной, а какое — "Новороссией"?", — задал резонный вопрос Станислав Кульчицкий.

Напомним, ранее историк рассказал, почему фигура Бандеры вносит раскол между украинцами.

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