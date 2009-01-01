"Зона беззакония, террора и репрессий". Климкин рассказал, во что РФ превратила оккупированный Крым

Оккупационная власть систематически нарушает права человека, подчеркнул министр иностранных дел.

Климкин рассказал, во что РФ превратила Крым ru.krymr.com

Оккупированный Россией Крым стал серой зоной, запятнанной беззаконием, террором и репрессиями.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин на конференции ООН в Женеве, сообщает канал "112. Украина".

"10 тыс. человек убиты и более 22 тыс. ранены на Донбассе, а Крым стал серой зоной, запятнанной беззаконием, террором и репрессиями. Оккупационная власть систематически нарушает права человека, пытается уничтожить национальную идентичность украинского и местного населения полуострова — крымских татар", — сказал министр.

Отметим, что в Женеве началась конференция по ситуации в Крыму. Она проходит по инициативе Украины в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека. Сопредседателями выступают министры иностранных дел Украины, Литвы, Латвии. Цель конференции — повышение осведомленности международного сообщества о положении в области прав человека в Крыму и активизации информационной работы по противодействию российской агрессии.

Напомним, ранее генерал СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду", зачем Россия наращивает силы в Крыму.