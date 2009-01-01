"Зона запрета доступа". Эксперты раскрыли, сколько военных России орудует в Крыму

Из полуострова РФ может поражать цели в ряде государств, утверждают аналитики.

Российские военные, иллюстрация фото: uainfo.org

находятся примерно 60 тыс. российских военнослужащих, в перспективе их количество может возрасти до 100-120 тыс.

Об этом написали эксперты фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, Юрий Смелянский, Татьяна Гучакова и Ольга Корбут, сообщает ZN.UA.

Аналитики подчеркнули, что на полуострове Россия "создала и продолжает быстро наращивать так называемую Зону запрета доступа — A2AD, A2/AD (англ. anti-access and area denial zone)".

"… "защищенная сфера" с центром в Крыму образована разными типами современных оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутного и морского базирования ("Искандер" и "Калибр"), береговых противокорабельных комплексов ("Бастион" и "Балл"), ракетных комплексов ПВО (С-300, С-400, Бук-2М, "Панцирь"), комплексов радиоэлектронной борьбы и т.п.", — добавили они.

При этом "ракеты комплексов "Искандер", "Калибр" и "Бастион" способны нести ядерную боевую часть". "Эта сфера… может достигать цели на территории стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Румынии, Болгарии, Грузии, Армении и Азербайджана, Греции, включительно с островом Крит, всех балканских стран, Турции, Кипра, Сирии, Ливана, Израиля, Ирана и Ирака, побережья Египта, юга Италии", — говорится в статье.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия стянула в Крым очень большие силы, непропорциональные его вместимости.