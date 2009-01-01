Зовите "Правый сектор" и "Азов". Глава Одесской ОГА резко ответил на приглашение консула РФ

Степанов заявил, что "думать о дипломатичности высказываний" начнет только тогда, когда Россия "вернёт украденный Крым".
Своей ответ Степанов опубликовал в своем блоге на "Обозревателе".
"С целью избежания превращения вашего мероприятия в скучное собрание, прошу выслать дополнительные приглашения на представителей "Правого сектора", полка "Азов" и батальонов "Донбасс", "Днепр" и "Айдар"", — решил он ответить консулу.
Глава ОГА заявил, что "думать о дипломатичности высказываний" начнет только тогда, когда Россия "вернёт украденный Крым, уберётся с Донбасса, прихватив с собой весь мусор, который она называет руководителями Д/ЛНР и покается перед украинцами, которые "наивно воспринимали ее как братскую страну, за все чудовищное зло, принесенное в Украину".
"Это есть моя официальная позиция, как главы Одесской областной государственной администрации", — отметил Степанов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе активисты сорвали концерт Светланы Лободы.