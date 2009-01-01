Зовите "Правый сектор" и "Азов". Глава Одесской ОГА резко ответил на приглашение консула РФ

Степанов заявил, что "думать о дипломатичности высказываний" начнет только тогда, когда Россия "вернёт украденный Крым".

Степанов предложил Шульцеву пригласить правосеков apostrophe.com.ua

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов резко ответил на приглашение российского консула Евгения Шульцева на празднование Дня Независимости РФ.

Своей ответ Степанов опубликовал в своем блоге на "Обозревателе".

"С целью избежания превращения вашего мероприятия в скучное собрание, прошу выслать дополнительные приглашения на представителей "Правого сектора", полка "Азов" и батальонов "Донбасс", "Днепр" и "Айдар"", — решил он ответить консулу.

Глава ОГА заявил, что "думать о дипломатичности высказываний" начнет только тогда, когда Россия "вернёт украденный Крым, уберётся с Донбасса, прихватив с собой весь мусор, который она называет руководителями Д/ЛНР и покается перед украинцами, которые "наивно воспринимали ее как братскую страну, за все чудовищное зло, принесенное в Украину".

"Это есть моя официальная позиция, как главы Одесской областной государственной администрации", — отметил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе активисты сорвали концерт Светланы Лободы.