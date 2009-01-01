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Зовите "Правый сектор" и "Азов". Глава Одесской ОГА резко ответил на приглашение консула РФ

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Степанов заявил, что "думать о дипломатичности высказываний" начнет только тогда, когда Россия "вернёт украденный Крым".

Вече, Правый сектор-25
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Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов резко ответил на приглашение российского консула Евгения Шульцева на празднование Дня Независимости РФ.

Своей ответ Степанов опубликовал в своем блоге на "Обозревателе".

"С целью избежания превращения вашего мероприятия в скучное собрание, прошу выслать дополнительные приглашения на представителей "Правого сектора", полка "Азов" и батальонов "Донбасс", "Днепр" и "Айдар"", — решил он ответить консулу.

Глава ОГА заявил, что "думать о дипломатичности высказываний" начнет только тогда, когда Россия "вернёт украденный Крым, уберётся с Донбасса, прихватив с собой весь мусор, который она называет руководителями Д/ЛНР и покается перед украинцами, которые "наивно воспринимали ее как братскую страну, за все чудовищное зло, принесенное в Украину".

"Это есть моя официальная позиция, как главы Одесской областной государственной администрации", — отметил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе активисты сорвали концерт Светланы Лободы.

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Одесса, Россия, Степанов, консул
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