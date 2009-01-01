Звенья одной цепи. Почему Кремль может заменить наступление на Донбассе на теракты и протесты

Использование авиации однозначно будет свидетельствовать об открытом военном конфликте и участии в нем России.

Николай Сунгуровский Главред

Кремлю не обязательно проводить, чтобы расшатать ситуацию в Украине. Для этого у него есть арсенал других средств.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".

"Стратегия России заключается в том, чтобы не выпустить Украину из орбиты своего влияния. Какие способы для этого используются — это другой вопрос. Если этого возможно добиться политическими способами (например, преобладанием в ВР представителей "Оппоблока"), для России это будет подходящим вариантом", — говорит военный эксперт.

"Если нет, она пойдет и идет на использование других способов: дестабилизация ситуации в отдельных регионах, террористические акты, протестные акции, активизация действий на фронте. Так что все это — звенья одной цепи. И рассматривать в отдельности их нецелесообразно", — поделился он своим мнением.

"Не думаю, что есть какой-то график этих действий, но то, что они используются для продвижения или усиления российских позиций во время соответствующих международных встреч или событий — это однозначно", — подчеркнул директор военных программ Центра Разумкова.

Комментируя вопрос, что до сих пор сдерживало Россию от использования авиации в Украине, Николай Сунгуровский заметил: "Использование авиации в конфликте, которая по определению не может храниться в шахтах, однозначно будет свидетельствовать об открытом военном конфликте и участии в нем России. А это лишит ее права вето в Совете безопасности ООН по украинскому вопросу и приведет к ужесточению санкций, что для России крайне нежелательно".

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, почему войну на Донбассе до сих пор называют АТО.

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