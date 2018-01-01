"22 миллиона заработал только на дотациях": как наживается на маршрутках семья мэра Ужгорода

В городе 60% маршруток принадлежит семье мэра.

Как семья мэра Ужгорода зарабатывает на маршрутных перевозках. Скрин с видео ТСН

Жители Ужгорода уже долго жалуются на качество перевозок.

Они создают группы в соцсетях, где обмениваются фотографиями дорожных ужасов: в транспорт не влезть, сиденья порваны или их нет вообще, на ходу отпадают колеса. При этом перевозчики решили еще и цену поднять.

В Ужгороде большинство – 60% – маршруток принадлежит семье мэра города, говорится в сюжете ТСН. Как отмечают журналисты, тот просто не пускает на свою "вотчину" других перевозчиков, а своим выплачивает дотации – на сегодня это 500 тысяч долларов.

Как рассказали местные активисты, в час-пик местные маршрутки вполне могут себе позволить вместо выполнения регулярных рейсов отправиться выполнять корпоративные заказы на стороне. Многие машины после 20:00-21:00 вообще не выходят на маршрут.

"Теперь главный перевозчик был записан на брата жены и дочку Богдана Андреева", – говорится в сюжете.

Таким образом, каждый год в семейный бюджет семьи мэра попадают и доходы от перевозок и средства из бюджета (выданные в виде дотаций).

Как семья мэра Ужгорода зарабатывает на маршрутных перевозках – смотрите в сюжете:

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