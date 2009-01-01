27-а пехотная бригада армии США приехала учить украинцев

Военные будут обучать украинских коллег до августа 2018 года

Американские военнослужащие прибыли в Украину arms-expo.ru

Украинские военнослужащие на Яворовском полигоне во Львовской области будут учиться у инструкторов 27-й пехотной бригады боевой группы армии США . 22 ноября они торжественно перебрали командование от своих коллег с 45-й пехотной бригады Национальной гвардии Вооруженных сил США, сообщает Радио Свобода

"Военнослужащие 45-й пехотной бригады свернули свой боевой флаг. Почти десять месяцев инструкторы одной из лучших американских дивизий из штата Оклахома провели в Украине, тренируя наших бойцов", - говорится в публикации.

Военнослужащие 27-й пехотной бригады из штата Нью-Йорк развернули свой боевой стяг, который будет развеваться на полигоне до августа следующего года. 250 военных инструкторов из этой пехотной боевой бригады вместе с коллегами из Канады, Польши, Великобритании, Литвы и Дании будут пребывать в Украине и тренировать украинских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий на Донбассе.

"Миссия 27-й пехотной бригады не меняется. Будет такой же, как и 45-й. Но прогнозирую, что украинское командование будет брать на себя больше ответственности в рамках работы миссии. Мы готовы и открыты к предложениям командования Сухопутных войск Украины, если они хотят изменить тренировки", - заявил командующий Сухопутных войск США в Европе Фредерик Бен Ходжес.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея) будет уничтожена, если Штатам придется защищаться или защищать своих союзников.